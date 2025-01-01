Съветът за сигурност на ООН може да направи още една стъпка към възстановяване на санкциите срещу Иран заради ядрената му програма, предаде Ройтерс.

Ако резолюцията за продължаване на срока на отмяна на санкциите не бъде приета, санкциите на ООН, наложени между 2006 и 2010 г., ще бъдат автоматично върнати в края на следващата седмица. Това може да се случи, ако удължаването на срока не получи необходимите девет гласа в 15-членния Съвет или ако бъде наложено вето.

Дипломати очакват проектът за удължаване на срока да бъде отхвърлен.

Германия, Великобритания и Франция задействаха механизма за бързо връщане на санкциите в края на август, позовавайки се на значителните нарушения на ядрената сделка от 2015 г. от страна на Иран, включително обогатяването на уран над нивата, необходими за използването му за граждански цели.

Дори ако резолюцията бъде отхвърлена, трите държави инициатори ще имат срок до края на следващата седмица, за да договорят отстъпки с Иран, които биха могли да предотвратят влизането в сила на санкциите.

Дипломатите обаче смятат към момента подобен резултат за малко вероятен.

Във вторник около 150 световни лидери ще се съберат в Ню Йорк за Общото събрание на ООН.