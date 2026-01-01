/ Георги Димитров

Българският евродепутат Никола Минчев от "Обнови Европа" запазва имунитета си по разследването за скандала с Huawei, реши Европейският парламент на пленарната сесия в Страсбург.

Евродепутатите подкрепиха предложението на Комисията по правни въпроси - имунитетът на Минчев да не бъде вдиган, предадойа националното радио и обществената телевизия

Правната комисия в ЕП отхвърли искането за сваляне на имунитета на Никола Минчев

Разследването бе започнато от белгийската прокуратура през март 2025 г. заради съмнения за "активна корупция, фалшифициране на документи и пране на пари в Европейския парламент". Според прокуратурата, предполагаемото подкупване е било в полза на китайския гигант Huawei.

Подозренията всъщност не бяха срещу Минчев, а срещу асистента му Адам Мухтар, който бе замесен в скандала с подкупи.

Тогава бяха обискирани над 20 адреса, сред които и кабинетът на асистента в Европейския парламент. По този повод, белгийската прокуратура поиска да провери дали Никола Минчев е свързан с част от дейностите на Мухтар.

Още тогава бившият председател на Народното събрание заяви, че ще съдейства Европейския парламент да свали имунитета му максимално бързо.

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