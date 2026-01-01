Румънската евродепутатка Диана Шошоака остана без имунитет. Решението бе взето с голямо мнозинство на заседание на Европейския парламент, предава кореспондентът на БТА Мартина Ганчева.

Процедурата започна в края на миналата година, след като Главната прокуратура на Румъния обвини Шошоака в 11 престъпления, включително екстремистка пропаганда и незаконно отнемане на свобода.

Към края на миналата година в Европейския парламент (ЕП) беше стартирана официална процедура за потенциално сваляне на парламентарния имунитет на г-жа Шошоака. Това институционално действие беше пряка последица от обвинения, повдигнати от Главната прокуратура на Румъния. По-конкретно, Прокуратурата обвини г-жа Шошоака в единадесет отделни престъпления, включващи екстремистка пропаганда и незаконно отнемане на свобода. Процесът за разглеждане на такива искания е ясно дефиниран. Европейският парламент функционира съгласно строги правила относно парламентарния имунитет – гаранция, целяща да позволи на евродепутатите свободно да упражняват своя мандат без произвол по политически причини. Това означава, че евродепутатите обикновено са защитени от всякаква форма на разследване, задържане или съдебно преследване, свързани с изразени мнения или гласувания по време на техния мандат. Тази защита обаче не е абсолютна. Когато националните власти официално поискат сваляне на имунитета на евродепутат, Европейският парламент прилага специфична, проверима политика.Тази институционална политика предвижда такова искане да бъде предадено на Комисията по правни въпроси на Европейския парламент. Комисията след това щателно разглежда предоставената информация, а засегнатият евродепутат получава възможността да бъде изслушан на закрито заседание, за да представи своите обяснения .

В случая с Диана Шошоака тези точни стъпки кулминираха в решително институционално действие. На скорошно заседание Европейският парламент гласува с голямо мнозинство за сваляне на нейния имунитет. Това ключово събитие, следвайки цялостната процедурна рамка, позволява на румънската съдебна система да напредне с разследването на обвиненията.