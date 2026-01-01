Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново изрази недоволството си, че не е получил Нобеловата награда за мир, като нарече това позорно и унизително решение, хвърлило петно ​​върху Норвегия - страната, в която заседава Нобеловият комитет, предаде Ройтерс.

Тръмп разкритикува остро Норвегия часове след като комитетът присъди тазгодишната награда на Нави Пилай - бивша съдийка от Международния наказателен съд, ръководила изготвянето на доклад на ООН, който стига до заключение, че Израел е извършил геноцид в Газа.

Белият дом: Нобеловият комитет поставя политиката над мира

По време на предизборен митинг в Сиракуза Тръмп нарече Пилай "непозната личност" "Никога не бях чувал за този човек. Никой не беше чувал", каза американският президент.

През всяка година от президентския си мандат Тръмп е изразявал разочарование, че не е спечелил наградата.

"Това е незаличимо петно ​​върху Норвегия и върху хората, взели такова позорно и унизително решение", добави Тръмп.

Тръмп е сред номинираните за Нобелова награда за мир

Той изброи редица конфликти, в чието разрешаване твърди, че е имал роля, като заяви, че е помогнал за предотвратяването на войни между Северна и Южна Корея, Япония и Северна Корея, както и между Китай и Тайван.

"Нобеловата награда за мир е завинаги дискредитирана от шепа радикални идеолози, които са противници на демокрацията и всъщност са врагове на цивилизацията. И ние няма да забравим, Норвегия“, каза Доналд Тръмп.