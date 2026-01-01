Най-малко 20 души са загинали при руски удари в Украйна, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Петима от жертвите са загинали при ракетен удар, разрушил жилищна сграда в северната част на страната.

Спасителни екипи претърсват останките на разрушената пететажна сграда в Прилуки, Черниговска област, като има опасения, че броят на жертвите може да нарасне.

„Все още може да има хора под развалините“, написа президентът Володимир Зеленски в социалните мрежи.

„Спасителните екипи правят всичко възможно, за да открият всеки човек“, добави той, цитиран от АФП.

Двама души са загинали при попадения на ракети по високи жилищни сгради в Днипро и Кременчук в централната част на Украйна, а други двама са загубили живота си в Александрия, допълни той.

В столицата Киев при ударите са загинали двама души.

Зеленски предупреди населението, че Русия планира „масирани“ удари, особено срещу енергийната инфраструктура на страната.

„Руснаците искаха да нанесат болезнен и демонстративен удар“, посочи той, определяйки го като „един от най-подлите удари“ от началото на продължаващия почти пет години конфликт.

През последните седмици Киев е подложен на засилени атаки с наближаването на зимата, а сирените за въздушна тревога почти постоянно предупреждават за приближаващи руски удари.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че през нощта Русия е изстреляла най-малко 50 ракети и 130 дрона срещу няколко области, сред които Днепропетровска, Киевска, Харковска и Полтавска.

Зеленски заяви, че част от тях са били свалени, но балистичните ракети са „най-голямото предизвикателство“, а новите системи за противовъздушна отбрана са „жизнено необходими“, за да може Украйна да се защитава.

Двамата загинали в столицата са станали жертви на пожар в гъсто населения квартал Дарницки в резултат на атаката в сряда, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко.

Миналата седмица той предупреди, че столицата трябва да бъде в състояние на готовност за война, тъй като противникът „разкъсва Киев на части“ с удари по мостове и енергийна инфраструктура.

Новите атаки доведоха до планирани прекъсвания на електрозахранването във вторник, оставили части от Киев без ток, за да бъде намалено натоварването върху сериозно пострадалата електроенергийна мрежа.

Познатият тътен на генераторите, използвани за преодоляване на прекъсванията на електрозахранването, отново изпълни улиците и върна спомените за предходната зима, когато систематичните руски атаки редовно прекъсваха тока и отоплението.

Вечерта Зеленски призова жителите да следят за сирени за въздушна тревога, като заяви в традиционното си вечерно обръщение, че „има актуализирана разузнавателна информация относно подготовката от страна на руснаците на масиран удар“.

Военни канали за наблюдение също съобщиха, че очакват мащабна руска атака, при която ще бъдат използвани крилати и балистични ракети, както и бързо движещи се дронове с реактивни двигатели.

Зеленски заяви, че военните са „готови да отговорят в рамките на възможностите, които ни позволяват системите ни за отбрана“.

Сутринта военновъздушните сили съобщиха, че са прехванали пет балистични ракети, както и 39 крилати ракети и над 100 дрона.

Украйна изпитва затруднения при свалянето на новите и бързо движещи се дронове с реактивни двигатели, както и на балистичните ракети, които са по-трудни за прехващане.