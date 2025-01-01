Мъж нахлу с кола в двора на руското консулство в Сидни и бе арестуван, съобщи полицията, цитирана от австралийската радиотелевизионна компания Ей Би Си.
Полицията на щата Нов Южен Уелс заяви, че е била извикана днес в руското консулство след сигнали, че пред него е паркирал автомобил без разрешение.
Полицаите се опитали да говорят с водача, който обаче засилил автомобила и минал с него през портата на консулството, се казва в съобщение на полицията.
Australian media reported that a vehicle rammed the entrance gate of the Russian consulate in Sydney. A consulate security officer was injured during the incident, and the driver of the car was arrested.— PressTV Extra (@PresstvExtra) August 31, 2025
Тридесет и девет годишният мъж е бил арестуван и сътрудничи на властите.
Местните медии публикуваха снимки на бяла кола с две счупени стъкла, паркирана до руско знаме на тревата пред консулството.
Съобщава се за ранен в ръката полицай при инцидента.