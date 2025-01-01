Мъж от турски произход, принадлежащ към клона на „Ислямска държава“ в Турция, е арестуван по подозрение, че е участвал в план за убийство на покойния папа Франциск през 2024 г., предаде италианската новинарска агенция АНСА.

Четиридесет и шест годишният Хасан Узун е арестуван като част от разследване на заговор за убийството на Франциск по време на посещението му в Триест през юли 2024 г. Той е държан в изолация в североизточния италиански град.

Според разследването нападението е било планирано от турска организация, свързана с „Хорасан“, клон на „Ислямска държава“.