Министерството на външните работи (МВнР) изразява дълбока загриженост за това, че латинският патриарх на Йерусалим Пиербатиста Пицабала беше възпрепятстван да влезе в храма на Божи гроб, за да отслужи литургия за католическата Палмова неделя (Цветница), дори и като се имат предвид военната обстановка и общите мерки за сигурност. Това написаха от ведомството в социалната платформа „Екс“.

Подобни действия нарушават свободата на вероизповеданието и вековно установения ред, уреждащ статута на Светите места в Йерусалим, посочват още от МВнР. От външното министерство призовават за пълно зачитане на правата на всички религиозни общности при всякакви обстоятелства.

В навечерието на великденските празници трябва да се гарантира свободен достъп до светите места през този свещен период, заявяват още от МВнР.

Израелската полиция „за първи път от векове“ не позволи на латинския патриарх на Йерусалим и на настоятеля на църквата "Възкресение Христово" да влязат в храма за служба за днешната католическа Палмова неделя (Цветница), съобщи вчера Йерусалимската латинска патриаршия, цитирана от Франс прес. По-късно през деня премиерът на Израел Бенямин Нетаняху заяви, че не е било злонамерен акт, а действие, мотивирано от съображения за сигурност.