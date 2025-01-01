Петима души бяха ранени при снощната масирана атака в Одеса и региона, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в приложението Телеграм. Това предава Кореспондентът на БТА в Одеса Светлана Драгнева.

През нощта Русия масирано атакува Одеса и региона с дронове. Повечето от вражеските цели бяха унищожени от силите за противовъздушна отбрана, но в резултат на отломки от поразени цели има щети по гражданската, пристанищната и енергийната инфраструктура", информира Олег Кипер.

"В резултат на атаката избухнаха пожари в две къщи, административната сграда на бензиностанция и пристанището. Други 4 къщи са повредени. В пристанището се запалиха контейнери с растително масло и дървени палети", казва се в съобщението на областния управител.

По негова информация над 30 хиляди абонати са останали без електричество.

Украинският черноморски град Черноморск остана напълно без електричество след руската атака, като критичната инфраструктура работи на генератори, съобщи кметът на града Василий Гуляев.

Поделенията на Държавната служба за извънредни ситуации и аварийните служби в Одеска област отстраняват последиците от нападението.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.