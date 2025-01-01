Украинският град Харков е подложен тази нощ на масирана руска въздушна атака, предаде агенция УНИАН.
Ръководителят на областната военна администрация Олег Синегубов съобщи, че в града се чуват мощни експлозии, а в някои квартали има спирания на електричеството.
The number of hits in Kharkiv is up to 25 according to some locals posting.— Tim White (@TWMCLtd) October 6, 2025
Here are some early photos taken during the drone blitz on Ukraine's second city. pic.twitter.com/3pFClxVq0c
Кметът Игор Терехов каза, че Русия е нанесла тази нощ 25 удара с дронове "Шахед" по Харков - всички по квартал "Немишлянски", където има индустриални предприятия.
Той добави, че в града са били чути около 20 експлозии и че са възникнали пожари.
Spending the night on the corridor floor (yes,another one, that's a pretty popular pastime here in Kharkiv). 25 exploded kamikaze drones for the last 2 hours. All in our city district. Each drone carries from 30 to 50 kgs explosives - like German air bomb during WWII. Pure evil pic.twitter.com/I3LNroDGlJ— Alice Mirror 🤓 L&Co junior researcher 🇺🇦 (@alice_mirror_) October 6, 2025
"Засега няма данни за пострадали. Към града се насочва още една група руски дронове - бъдете предпазливи!", предупреди Терехов.