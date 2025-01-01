Русия продължава да се снабдява с чуждестранни компоненти за производство на оръжия, заяви във "Фейсбук" украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ. Той подчерта, че Украйна очаква системно решение от срещата на координаторите на санкциите на Г-7, която трябва да се проведе тази седмица.

При масирания удар по Украйна през нощта на 4 срещу 5 октомври, Русия е използвала 549 оръжейни системи, включващи 102 785 компонента, произведени в компании от САЩ, Китай, Тайван, Великобритания, Германия, Швейцария, Япония, Нидерландия и Република Корея, подчертава украинският президент.

Русия атакува Украйна с 400 дрона и 18 ракети, Зеленски иска бързи санкции

Според Зеленски компании в САЩ произвеждат преобразуватели за ракети Х-101 и дронове от типа "Шахед", сензори за тях и за ракетите "Кинжал", аналогово-цифрови преобразуватели за дронове и ракети, както и микроелектроника за ракети.

"Най-малко 50 различни микроелектронни компонента във всеки "Шахед" се произвеждат в Китай и Тайван. Микроконтролерите за безпилотни летателни апарати се произвеждат в Швейцария, а микрокомпютрите за управление на полета на дроновете – във Великобритания. Оптоизолаторите за крилати ракети са от Япония, а превключващите конектори – от Германия. Русия също използва процесори, произведени в Нидерландия, и сервомотори и лагери, произведени в Република Корея", подчерта Зеленски.

Той добави, че Украйна подготвя нови санкции срещу онези, които помагат на Русия и нейната война. "Партньорите вече разполагат с подробни данни за всяка компания и всеки продукт – те знаят какво да набележат и как да реагират", добави украинският президент.