Кандидатът на германските социалдемократи за федерален канцлеробвини президента на САЩ, чеи пречи на международното сътрудничество, предаде Ройтерс.Пред репортери в Берлин Шулц каза, че Тръмп е "рушителят на всички западни ценности", че, основано на взаимното уважение и търпимост. "Трябва да се препречи пътя на такъв човек с неговата идеология за превъоръжаване", отбеляза социалдемократът.

We have a MASSIVE trade deficit with Germany, plus they pay FAR LESS than they should on NATO & military. Very bad for U.S. This will change