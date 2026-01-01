Спасителни екипи се втурнаха да извадят хората от малък самолет, който се разби на магистрала в южната част на Тексас, докато от самолета изригваха пламъци, съобщи Асошиейтед прес.
Малкият самолет се разби в Ларедо малко след 22:00 ч. местно време, заяви Хосе Баеса, следовател от полицейското управление в Ларедо. Не стана ясно веднага колко души са били на борда и в какво състояние са те.
One killed in fiery plane crash on Texas highway as footage shows first responders' desperate rescue attempt https://t.co/UQJTTQcma2— Daily Mail US (@Daily_MailUS) June 17, 2026
Няма незабавни съобщения за ранени сред пътниците в автомобилите по магистралата, каза полицаят. Магистралата е затворена в двете посоки.
Видео, публикувано в интернет, показва самолета, лежащ на една страна, разбит в мантинелата на магистралата. Вижда се как спасителите се втурват да разбият прозореца на пилотската кабина, за да освободят хората вътре.
Tragic news from Laredo, Texas— Dr MJ Augustine Vinod 🇮🇳 (@mjavinod) June 17, 2026
A small private jet (Cessna Citation Latitude) crashed on Loop 20 last night, with 6 people on board. One life lost, others rescued by brave bystanders & first responders who smashed cockpit windows as flames erupted.
Aviation safety isn’t optional… pic.twitter.com/XCruXjlDkg