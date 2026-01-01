Временното примирие между Ливан и Израел все още е в сила, а днес се очакват нови преговори. Израел обаче запаси войските си на място в Южен Ливан и около 5% от ливанската територия в момента е под израелска окупация.

Хизбула предупреди, че примирието зависи от „пълно прекратяване на атаките на цялата ливанска територия“. Все още обаче има съобщения за нападения и от двете страни, съобщи Би Би Си.

Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ) заявиха, че в Южен Ливан, „където действат сили на ЦАХАЛ“, е засечена „подозрителна въздушна цел“, макар че тя не е навлязла на израелска територия и е била прехваната. Хизбула не е коментирала случая.

Израел повтори редовното си предупреждение към жителите на Ливан да не „преминават или да се връщат“ в десетки селища в южната част на страната.

Това се случва, след като ливанският премиер обвини Израел във военни престъпления след съобщението, че израелски въздушни удари са убили журналистката Амал Халил в южната част на страната. ЦАХАЛ отрича да атакува журналисти.