Общо 11 алпинисти са загинали, а шестима са в неизвестност, след като са били затрупани от лавина в клисурата Безенги в руската автономна република Кабардино-Балкария, Северен Кавказ, съобщи ТАСС, като се позовава на Министерството на извънредните ситуации на Русия.

10 алпинисти са в неизвестност след падане на лавина в Каракорум (ВИДЕО)

Според информацията групата, засегната от инцидента в неделя, се е състояла от 33 души. От тях 11 са загинали, десет са слезли самостоятелно, шестима са ранени и са настанени на лечение в болница, а шестима се издирват.

В понеделник вечер спасителната операция за издирването на изчезналите алпинисти беше прекратена до настъпването на светлата част на деня.