Изменението на климата може да увеличи с до 192 процента площта, засегната от горски пожари в Европа до края на века, предаде ДПА, позовавайки се на проучване, публикувано в Global Change Biology.

Международният изследователски екип, ръководен от Майк Билинг от Потсдамския институт за изследване на въздействието върху климата (PIK), посочва, че мащабът на увеличението ще зависи от степента на глобалното затопляне.

Горските пожари са естествен процес, който има значение за биоразнообразието и динамиката на екосистемите. Пожарната активност обаче се увеличава, а изменението на климата допринася за това, тъй като горещите, сухи и ветровити условия стават все по-тежки, казва Билинг.

Симулациите показват, че дори при сценарий с относително ниско глобално затопляне от около 1,8 градуса по Целзий около 39 процента повече земна площ ще бъде засегната от пожари в Европа годишно до края на века в сравнение със средните стойности за настоящия период. При сценарий с глобално затопляне от около 3,6 градуса увеличението може да достигне 192 процента.

Според проучването особено силно засегнати могат да бъдат Централна Европа, големи части от Западна Европа и Средиземноморският регион.

Изследователите подчертават, че бъдещият риск от горски пожари няма да зависи единствено от климатичните тенденции. Те са комбинирали климатични сценарии с други модели, отчитащи мерки като превенция, ранно откриване и гасене на пожарите.

По-доброто управление на пожарите би могло да намали изгорялата площ с 92 процента при сценарий със затопляне от 1,8 градуса и със 72 процента при сценарий с 3,6 градуса, сочат резултатите.

Европа вече преживя необичайно голям брой тежки горски пожари през 2026 г. По данни на Европейската информационна система за горски пожари (EFFIS) около 616 000 хектара, или 6160 квадратни километра, са били засегнати в Европейския съюз до 19 август. Средно през предходните 20 години до тази дата са изгаряли около 280 000 хектара.

„Пожарите във Франция, Испания и Гърция показват колко бързо горещите, сухи и ветровити метеорологични условия могат да изчерпят ресурсите на пожарникарите“, отбеляза съавторката от PIK Кирстен Тонике, цитирана от ДПА.