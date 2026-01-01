Да предотвратим война е по-евтино, отколкото да воюваме, каза днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас пред участниците в годишната среща в Брюксел на посланиците на ЕС.

По нейните думи между военните действия в Украйна и в Иран има връзка и тя е в подкопаването на международния ред. Според Калас с нападението срещу Украйна руската страна, член на Съвета за сигурност на ООН, е дала да се разбере, че правилата вече не са в сила и за действията не се носи отговорност.

Затова можем да наблюдаваме повторения на това поведение, виждаме какво се случва в Близкия изток. Краят на войната в Украйна не се задава, Китай се подготвя от десетилетия да промени света по свое виждане, посочи Калас. Тя нарече промените в политиката на САЩ "фундаментална преориентация".

Калас настоя, че ако числеността на украинската войска трябва да бъде намалена като част от условията за прекратяване на войната, ограничение трябва да бъде наложено и за руските въоръжени сили. По нейните думи няма никакви признаци, че Русия мисли да прекрати войната и изглежда, че иска да я разшири. По повод приемането на Украйна в ЕС тя посочи, че този процес трябва да остане основан на постиженията.

Колкото по-малко възможности Иран има да тормози съседите, толкова по-добре, каза Калас. Режимът в Техеран е отслабен повече от всякога, но не е ясно как войната там ще свърши, добави тя. По нейните думи не може да се възприемат с изненада съобщенията, че Русия и Иран набелязват заедно целите за удари по войски на САЩ.