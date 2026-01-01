Администрацията на американския президент Доналд Тръмп обяви, че ще намали с около 700 души броя на федералните служители, отговарящи за имиграционния контрол в щата Минесота, съобщи специалният координатор на Белия дом по въпросите на миграцията и граничния контрол Том Хоуман, цитиран от Ройтерс.

По-рано тази година държавният глава на САЩ разположи хиляди въоръжени имиграционни агенти в Минеаполис и околния район, което предизвика протести. По думите на Хоуман частичното изтегляне на служителите се дължи на безпрецедентно сътрудничество от страна на шерифите в Минесота, които отговарят за местните затвори.

"Нека бъда ясен - президентът Тръмп докрай възнамерява да осъществи масови депортации по време на този мандат и действията по прилагане на имиграционното законодателство ще продължат всеки ден в цялата страна. Президентът Тръмп даде обещание и няма промяна в тази посока", заяви Хоуман на пресконференция.