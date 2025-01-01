Израел експулсира още 171 членове на международната хуманитарна флотилия за Газа, които са от редица страни, сред които и България, предаде Франс прес. Шведската активистка Грета Тунберг също е сред депортираните.

"Още 171 провокатори от флотилията, сред които и Грета Тунберг, са експулсирани днес от Израел към Гърция и към Словакия“, написа израелското министерство на външните работи в „Екс“.

Ведомството разпространи снимки на Тунберг и две други жени, облечени в сиви дрехи, които се използват в израелските затвори, на международното летище „Бен Гурион“.

Сред експулсираните днес има граждани на Гърция, Италия, Франция, България, Ирландия, Швеция, Полша, Германия, Литва, Австрия, Люксембург, Финландия, Дания, Словакия, Швейцария, Норвегия, Великобритания, Сърбия и САЩ, допълва министерството.

Десетки други членове на флотилията бяха експулсирани през уикенда.

Припомняме, че българинът Васил Николаев Димитров бе задържан на 2 октомври, след като израелските военноморски сили пресякоха корабите от флотилията. На 3 октомври Димитров бе посетен от консула ни в Тел Авив, който съобщи, че сънародникът ни е в добро физическо и психическо състояние и е потвърдил желанието си да бъде екстрадиран от Израел.