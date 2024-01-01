Руската опозиционерка Юлия Навалная нарече президента Владимир Путин "лъжец, крадец (и) убиец" преди встъпването му в длъжност за пети мандат в Кремъл, предаде АФП.
"Нашата страна се ръководи от лъжец, крадец и убиец. Но на това определено ще бъде сложен край", заяви Навалная, вдовица на покойния опозиционен лидер Алексей Навални.
"Война, политически убийства, обедняване на руснаците. Няма просперитет за Русия, няма мир и свобода за нашите граждани, каза още Навалная.
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"Нашата страна се ръководи от лъжец, крадец и убиец. Но на това определено ще бъде сложен край", заяви Навалная, вдовица на покойния опозиционен лидер Алексей Навални.
Война, политические убийства, обнищание россиян. Нет никакого процветания России, нет мира и свободы для наших граждан. В этом видео рассказываю, чем мне запомнились предыдущие 6 лет правления Путина— Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) May 7, 2024
https://t.co/DuwwiYhsp1
"Война, политически убийства, обедняване на руснаците. Няма просперитет за Русия, няма мир и свобода за нашите граждани, каза още Навалная.
Война, политические убийства, обнищание россиян. Нет никакого процветания России, нет мира и свободы для наших граждан. В этом видео рассказываю, чем мне запомнились предыдущие 6 лет правления Путина— Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) May 7, 2024
https://t.co/DuwwiYhsp1
Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня