Google News Showcase

Instagram

Руската опозиционерканарече президента"лъжец, крадец (и) убиец" преди встъпването му в длъжност за пети мандат в Кремъл, предаде АФП."Нашата страна се ръководи от. Но на това определено ще бъде сложен край", заяви Навалная, вдовица на покойния опозиционен лидер"Война, политически убийства, обедняване на руснаците. Няма просперитет за Русия, няма мир и свобода за нашите граждани, каза още Навалная.