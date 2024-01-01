Юлия Навалная
Юлия Навалная / БГНЕС
Руската опозиционерка Юлия Навалная нарече президента Владимир Путин "лъжец, крадец (и) убиец" преди встъпването му в длъжност за пети мандат в Кремъл, предаде АФП.

"Нашата страна се ръководи от лъжец, крадец и убиец. Но на това определено ще бъде сложен край", заяви Навалная, вдовица на покойния опозиционен лидер Алексей Навални.
 
"Война, политически убийства, обедняване на руснаците. Няма просперитет за Русия, няма мир и свобода за нашите граждани, каза още Навалная.
 

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