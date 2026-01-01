Руски военен кораб е произвел предупредителни изстрели срещу британска яхта в Ламанша, съобщават британски медии. Случаят се разследва от Министерството на отбраната на Обединеното кралство.

Инцидентът е станал във вторник в морската зона между остров Уайт и Нормандия и е свързан с руската фрегата „Адмирал Григорович“.

Според руското министерство на отбраната яхтата „Bright Future“ („Светло бъдеще“) се е приближила опасно до военния кораб, като е намалила дистанцията до около 150 метра. От Москва твърдят, че екипажът не е отговорил на радиоповикванията и след предупредителни сигнали е бил открит „превантивен огън“ по курса на плавателния съд.

Собствениците на яхтата Джейн и Алън Келви оспорват тази версия. Те заявяват, че не са се движили към руския кораб и са чули до пет изстрела, които според тях са били напълно ненужни.

От британското Министерство на отбраната потвърдиха, че са произведени предупредителни изстрели, но уточниха, че те не са били насочени към яхтата и са имали за цел да предотвратят евентуален сблъсък.

При инцидента няма пострадали или материални щети. Яхтата е продължила плаването си и по-късно е пристигнала във френското пристанище Шербур.

Фрегатата „Адмирал Григорович“, част от Черноморския флот на Русия, е била наблюдавана от британски военноморски кораби в района на Ламанша през последните дни.