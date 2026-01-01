Европейската централна банка (ЕЦБ) може отново да повиши основния си лихвен процент, ако за това има достатъчно икономически основания, заяви главният икономист на институцията Филип Лейн, цитиран от „Уолстрийт джърнъл“.

По думите му, макар да има „добра новина“ около възможното мирно споразумение между Съединените щати и Иран, инфлационните рискове в еврозоната остават фактор, който изисква внимание.

Миналата седмица ЕЦБ увеличи основната си лихва от 2% на 2,25%, като стана първата голяма централна банка, която предприема подобна стъпка след началото на конфликта в Близкия изток в края на февруари. Решението е било взето преди САЩ и Иран да обявят временно споразумение за мир.

Лейн отбеляза, че цените на енергията са се понижили след новината за потенциалното споразумение, но все още остават над нивата отпреди конфликта. Това според него оставя възможност за допълнителни действия от страна на ЕЦБ, включително ново повишение на лихвите.

„Дали ще предприемем допълнителни действия или ще запазим новото равнище, ще зависи от постъпващите икономически данни“, посочи той.

ЕЦБ е разработила няколко сценария за развитието на икономиката на еврозоната, които зависят основно от динамиката на енергийните цени и продължителността на тяхното отклонение от нивата преди конфликта. По думите на Лейн пазарните очаквания в момента се доближават до по-умерените сценарии на институцията.

Той подчерта, че въпреки възможното стабилизиране на енергийните пазари, инфлацията в еврозоната вероятно ще остане над целевото равнище от 2%. През май тя се е ускорила до 3,2%, спрямо 3% през април.

„Вече имаме натрупани инфлационни фактори, които сочат година с инфлация над 3%“, заяви Лейн.

Главният икономист на ЕЦБ допълни, че институцията не следва предварително зададен курс на лихвената политика и ще продължи да взема решения според икономическите данни. Според него това отразява среда, която остава трудна за прогнозиране.