Френският президент Еманюел Макрон пристигна днес в Кипър, за да обсъди укрепването на регионалната сигурност с кипърския президент Никос Христодулидис и гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис на фона на ескалацията на войната в Иран и рязкото покачване на цените на петрола, съобщи Франс прес.

Основната цел на посещението е да се покаже "солидарността на Франция с Кипър", където британска военна база беше засегната от атака с дрон малко след началото на израелско-американската военна операция срещу Иран на 28 февруари, съобщи канцеларията на френския президент.

Франция ще разположи в Кипър противоракетни и противодронови системи

Засилването на европейските военни активи в източната част на Средиземно море и най-вече около бреговете на Кипър също ще бъде една от темите на дискусиите. Франция, Италия и Испания вече изпратиха по една фрегата в този район.

В хода на посещението си в Кипър днес Макрон ще подчертае необходимостта от запазването на свободата на корабоплаване в Червено море, където конфликтът може да се разшири, докато Ормузкия проток, който има стратегическо значение за доставките на горива, е блокиран.

Тревога беше обявена в Кипър заради подозрителен летящ обект към страната

Еманюел Макрон нареди също самолетоносача "Шарл де Гол" да бъде разположен в региона, както и амфибиен хеликоптероносач. Очаква се самолетоносачът да пристигне в източния район на Средиземно море в близките дни. Сега той се намира в района на Крит. Макрон ще го посети днес следобед, уточнява Елисейския дворец.

"Френският президент ще говори с военнослужещите от военноморските сили, които се намират на борда на самолетоносача. Мисията на самолетоносача има за цел да засили френското военно присъствие в региона, за да бъдат взети мерки за сигурността на Франция, нейните граждани, нейните военни бази, както и тези на нейните съюзници в района", допълват от президентската канцелария.