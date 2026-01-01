Франция поиска извънредна среща на Съвета за сигурност на ООН след „изключително сериозните инциденти, които претърпяха мироопазващите сили (в Ливан) ЮНИФИЛ“, предаде Франс прес, позовавайки се на публикация на френския външен министър в социалната мрежа „Екс“.

„Осъждаме по най-строг начин стрелбата“, която причини смъртта на трима военни от мироопазващите сили ООН в Ливан вчера и днес“, заяви Жан-Ноел Баро.

Силите, съставени от близо 8200 войници от 47 държави, попаднаха под кръстосан огън в сраженията между Израел и проиранската шиитска групировка „Хизбула“, която след атаката си на 2 март въвлече Ливан във войната на Израел и САЩ срещу Иран.

Оттогава силите на ЮНИФИЛ многократно попадаха под огъня.

„Франция също така осъжда сериозните инциденти, претърпени вчера от френския контингент на ЮНИФИЛ в района Накура“, добави Баро.

Израел потвърди, че негов танк е обстрелвал база на ООН в Ливан

„Тези нарушения на сигурността и актове на сплашване от страна на войници от израелската армия срещу персонал на ООН са неприемливи и неоправдани, особено след като процедурите за избягване на инциденти са били спазени“, заяви френският министър, като подчерта, че позицията на Франция „е била предадена с най-голяма категоричност на посланика на Израел в Париж“.

Баро призова всички страни в конфликта да зачитат безопасността на персонала на ООН.

По време на последната война между „Хизбула“ и Израел през есента на 2024 г. ЮНИФИЛ отново обвини израелските войници в „непрекъсната“ и „умишлена“ стрелба срещу позициите им.

Силите на ЮНИФИЛ са разположени между река Литани и ливанско-израелската граница, а щабът им се намира в Рас ан Накура, близо до границата с Израел.

Вчера индонезийски миротворец беше убит при експлозия на снаряд с неизвестен произход близо до пограничния град Аджит Ал Кусайр. Днес други двама войници бяха убити при „експлозия с неизвестен произход“ близо до Бани Хайян, друг пограничен град, а няколко други бяха ранени.