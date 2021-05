Кюфтета или мусака от жълти брашнени червеи? Звучи неапетитно, но скоро може да стане реалност. Брашненият червей вече е официално допуснат и до трапезата на европейците. Някои говорят за "храната на бъдещето".Тази седмица държавите членки на ЕС единодушно одобриха предложението на Европейската комисия, според което, жълтият брашнен червей става първото насекомо, което официално е допуснато до трапезата на европейците, пише Deutsche Welle Европейската Агенция за безопасността на храните Efsa даде становище, че изсушените жълти брашнени червеи, тоест - ларвите на брашнения бръмбар, са безопасни като храна.Германската Служба за защита на потребителите все пак предупреждава, че консумацията на жълти брашнени червеи „при особено чувствителни хора може да доведе до алергични реакции“. Ето защо на етикетите на съответните хранителни продукти трябва да има предупреждение за опасност от алергична реакция.

The EU approves the sale of dried yellow mealworm for human consumption https://t.co/Zia6VBnVRT

The EU approves the first insect for human consumption — yellow mealworm. Would you give it a try? @EurActiv https://t.co/iDJWhFsZUW