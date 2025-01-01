Европейската Агенция за сътрудничество на енергийните регулатори (ACER) е открила признаци за възможна манипулация на пазара или злоупотреба с господстващо положение в Гърция по време на миникризата в енергетиката през лятото на 2024 г., която доведе до скок в цените на електроенергията в Югоизточна Европа, съобщи електронното издание на в. "Катимерини".

Въпросът за цените, който засегна правителството и компетентните органи по това време, беше предмет на разследване от гръцкия Регулаторен орган за енергетика, отпадъци и води, който не установи никакви спекулативни движения на вътрешния пазар, отбелязва медията. Правителството тогава свърза високите цени и отклоненията от цените в Западна Европа, които се наблюдават и до днес, с „техническите“ слабости в капацитета на междусистемните връзки между Централна и Източна Европа, което Гърция впоследствие подчерта пред компетентните европейски институции. Проблемът беше разгледан и продължава да се разглежда като външен, тъй като националните органи не откриха нищо необичайно.

Въпреки това енергийният регулатор на ЕС, който приключи проучването си за този период на гръцкия пазар като част от "Европейски доклад за наблюдение на пазара 2025", установи, че поведението на доставчиците и производителите се променя, когато пазарът „се свива“ – т.е. когато наличното предлагане е ограничено, а търсенето е високо. При тези обстоятелства някои участници изглежда оформят офертите си по начин, който изкуствено повишава цените.

Поведението на офертите през лятото на 2024 г. във вечерните часове е „съвместимо с ограничена конкурентна дейност и възможно упражняване на пазарна сила“, констатира ACER.

Въпреки че не посочва конкретни компании и инциденти, анализът на ACER показва, че през този период кривите на търсенето и предлагането на гръцкия пазар са показали промени, които не могат да бъдат обяснени само с технически или външни фактори.

Според информация на "Катимерини" ACER е идентифицирала общо 14 случая на възможна пазарна манипулация, които са били изпратени на Гръцкия регулаторен орган за енергетиката за разследване в продължение на два месеца - процес, който гръцкият регулатор е започнал.