Полската Служба за държавна защита (SOP) неутрализира тази вечер дрон, летящ над чувствителни правителствени обекти като улица "Паркова" и двореца "Белведере" във Варшава, съобщи премиерът Доналд Туск в социалната платформа "Екс".

Съобщноето идва на фона на засиленото напрежение в региона след неотдавнашните нарушения на въздушното пространство на Полша, предаде Ройтерс.

Британски изтребители ще пазят небето над Полша

Двама беларуски граждани са задържани заради инцидента, а полската полиция разследва обстоятелствата около случилото се, добави Туск. Той не даде повече подробности.

Дворецът Белведер е една от официалните резиденции на полския президент.

Улица „Паркова“ в полската столица се намира в район, в който се помещават правителствени сгради, дворецът "Белведере" и чуждестранни посолства. Руското посолство също се помещава наблизо. Районът е обявен за забранена за полети зона за дронове, освен ако операторите не получат разрешение, а нарушенията се наказват с до пет години затвор, според официалния уебсайт на кметството на Варшава.