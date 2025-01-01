Британски изтребители ще извършват мисии за въздушна отбрана над Полша, за да противодействат на въздушните заплахи от Русия, включително дронове, като част от мисията "Източен страж" (Eastern Sentry) на НАТО, съобщи правителството на Великобритания, цитирано от Ройтерс.



Изтребители "Тайфун" на Кралските военновъздушни сили ще се присъединят към съюзническите войски, включително от Дания, Франция и Германия, за да подсилят отбраната и възпиращия ефект на НАТО по източния ѝ фланг, се казва в изявлението на британското правителство.

Според съобщението британските изтребители ще летят на мисии над територията на Полша през следващите дни.

От Министерство на отбраната отбелязват, че този ангажимент идва „след опасно нахлуване на руски дронове в полското суверенно въздушно пространство. Това е най-сериозното нарушение на въздушното пространство на НАТО от страна на Владимир Путин досега, и ново нарушение на румънското въздушно пространство от руски дрон през уикенда.“

На 12 септември НАТО обяви старта на операция „Източен Страж“ с цел укрепване на отбраната на източния си фланг.

Относно британската подкрепа за тези мисии, премиерът Кийр Стармър подчертава, че „тези самолети не са просто демонстрация на сила“.

„Те са от съществено значение за възпирането на агресията, осигуряването на въздушното пространство на НАТО и защитата на нашата национална сигурност и тази на нашите съюзници“, добави той, цитирайки изявлението на Министерството на отбраната.

„Ще продължим твърдо да подкрепяме Украйна и да увеличаваме натиска върху Путин, докато не се възстанови справедлив и траен мир“, каза още лидерът на Лейбъристката партия.

Великобритания по-рано извика руския посланик Андрей Келин заради инцидентите.