След нови инциденти с руски дронове в Полша и Румъния нарастват опасенията от още провокации от страна на Москва. Украинският президент Зеленски призова западните съюзници да реагират адекватно на заплахата, пише Deutsche Welle .

Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че разширява войната след въздушните тревоги в съседните на конфликта Полша и Румъния, които са членки на НАТО. Руските военни знаят точно къде летят дроновете им и това не е самостоятелно решение на някакви подчинени командири, написа Зеленски в Телеграм. "Очевидно това е разширяване на войната от страна на Русия", цитира думите му германската обществена медия ZDF.

Този подход налага превантивни действия от страна на Запада. Русия трябва да усети последствията, посочи Зеленски. В тази връзка той настоява за санкции, както и за митата срещу търгуващите с Русия, предложени от американския президент Доналд Тръмп. Но е необходимо и да се изгради обща система за сигурност. "Не чакайте десетки дронове „Шахед" и балистични ракети, за да вземете най-накрая решения", написа той, обръщайки се към европейците.

Руски дрон и над Румъния

В събота вечер Румъния съобщи за нарушение на въздушното си пространство от руски дрон. Както съобщи в събота Министерството на отбраната в Букурещ, дронът е прелетял през въздушното пространство на страната членка на НАТО по време на руска атака срещу инфраструктурата в съседна Украйна. Два изтребителя F-16 са били изпратени, за да наблюдават ситуацията.

Самолетите са проследили дрона, докато той изчезнал от радара, се посочва в съобщението. Дронът "не е прелетял над населени райони и не е представлявал непосредствена заплаха за безопасността на населението", се посочва в съобщението.

От началото на руската агресия срещу Украйна в края на февруари 2022 г. в Румъния постоянно се намират останки от руски дронове, особено когато Русия нанася удари по украински пристанища. През февруари румънската Горна камара прие закон, който позволява на страната да сваля дронове, нарушаващи нейното въздушно пространство.

В Полша вдигат изтребители във въздуха

Също в събота вечерта в Полша бяха вдигнати във въздуха бойни самолети поради опасността от руска атака с дронове в съседен на Украйна район. Както съобщи командването на полската армия във Варшава, следобед наземните противовъздушни системи също са били поставени в състояние на максимална готовност. Такива мерки не са необичайни, но поради инцидента с предполагаеми руски дронове на полска територия миналата седмица, в момента те са във фокуса на вниманието.

Миналата сряда най-малко 19 дрона навлязоха дълбоко във въздушното пространство на Полша, като няколко от тях са бяха свалени, припомня агенция ДПА.

Зеленски подкрепя инициативата на Тръмп за санкции

По темата за санкциите Зеленски заяви, че е необходимо да се намали търговията с руски петрол, за да се ограничат възможностите на Русия да води война. В тази връзка той похвали предложението на Тръмп за съвместни действия срещу Русия. "Моля всички партньори да престанат да търсят оправдания, за да не въвеждат тези или онези санкции – всички: както Европа, така и САЩ, страните от Г7 и Г20", каза той.

Американският президент иска да наложи нови санкции върху руския износ на газ и петрол само ако всички страни от НАТО се присъединят. Освен това съюзниците трябва да спрат вноса на петрол от Русия, написа Тръмп в събота в социалните медии.