От посолството напотвърдиха, че посланик Елеонора Митрофанова е била извикана в българското Министерство на външните работи, което протестира умишленото навлизане на руски безпилотни летателни апарати във въздушното пространство на Полша на 10 септември.

В публикация във "Фейсбук" от посолството посочват, че Митрофанова е отхвърлила обвиненията и ги е определила като неоснователни, като е посочила, че липсват доказателства за руско участие в инцидента.

Външно министерство привика посланика на Русия у нас заради дроновете над Полша и Румъния

Руските въоръжени сили не са планирали да нанасят удари по обекти на територията на Полша, настоява тя, цитирана в публикацията на руското посолство.

"Далечината на полета на военните дронове, използвани срещу украинската военна инфраструктура в нощта на 10 септември, не надвишава 700 километра, което прави невъзможно навлизането им на полска територия", е обяснила още Митрофанова.

Според нея става дума за планирана провокация, от която е заинтересована Украйна, както и отделни европейски страни, които се опитват да обединят обществото около "руската заплаха“.