Десет души са били ранени при масова стрелба в Ню Йорк, съобщи градската полиция, цитирана от Ройтерс.

В нощта на 1 януари четирима мъже са произвели около 30 изстрела по 12 души, струпали се пред нощен клуб в квартал "Куинс". Пострадали са 10 младежи - шест момичета и четири момчета между 16 и 19-годишна възраст. Лекарите очакват всички те да се възстановят напълно.

At least 11 dead and many injured in a shooting at a nightclub in the borough of #Queens.



Police are on the scene, the circumstances of the shooting are still unclear#NewYork #shootingAttack pic.twitter.com/9zTfrStnst