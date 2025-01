По последни данни на ФБР броят на жертвите на нападението в Ню Орлиънс е нараснал на 15 души, предаде Франс прес.

Служител на ФБР, с когото АФП се свърза по телефона, потвърди новия брой на жертвите, като се позова на данни от службата за съдебна медицина.

Четиресет и две годишният нападател Шамсуддин Джабар е служил в американските въоръжени сили в продължение на 13 години, включително на мисия в Афганистан, съобщиха от Пентагона, цитирани от Ройтерс.

Федерални служители и местни правоприлагащи органи в Ню Орлиънс заявиха, че Джабар не е действал сам и че са издирват съучастници. ФБР заяви, че Джабар е държал в пикапа си знамето на „Ислямска държава“ (ИД) и разглеждат нападението като потенциален терористичен акт. ИД е сунитска джихадистка групировка, която извършва нападения по целия свят.

Въпреки че разследването продължава, до момента няма информация, която да обясни защо Джабар, гражданин на САЩ, израснал в Тексас, е извършил нападението в Ню Орлиънс.

Джабар е убит на мястото на инцидента при престрелка с полицията, съобщиха официални представители.

Той е служил във въоръжените сили като специалист по човешки ресурси и специалист по информационни технологии от 2007 г. до 2015 г. След това той се присъединява към резерва на армията като специалист по информационни технологии до 2020 г., като в края на службата си ще получава звание старши сержант, съобщи служител от американските въоръжени сили.

Джабар е изпратен на мисия в Афганистан от февруари 2009 г. до януари 2010 г., казва служителят.

Преди да служи в армията, Джабар е постъпил на служба във военноморските сили през август 2004 г. по програма за отложено влизане във флота, но е уволнен, каза служител на ВМС пред Ройтерс.

Фирмените документи показват, че Джабар е участвал в редица търговски начинания през последните години.

В рекламно видео за бизнес с недвижими имоти, публикувано в YouTube през 2020 г., мъж със същото име като на заподозрения казва че времето, прекарано в армията, го е научило на важността на големите начинания и да се отнася сериозно към всичко.

„Взех тези умения и ги приложих в кариерата си като брокер на недвижими имоти, където чувствам, че това, което наистина ме отличава от другите брокери, е способността ми да бъда агресивен преговарящ“, казва той и насърчава клиентите да му се обадят.

Във видеото мъжът се представя като мениджър в „Блу Медоу Пропъртис Ел Ел Си“ (Blue Meadow Properties LLC), базирана в Тексас компания, чийто лиценз е изтекъл през 2022 г. Той бил регистриран като брокер по продажби на недвижими имоти за период от четири години до февруари 2023 г., показват регистрите. Мъжът заявява, че е роден и израснал в Боумонт, Тексас.

Ройтерс не успя да се свърже с никого на номера, предоставен от Джабар във видеото. Опитите на Ройтерс да се свърже с роднините на Джабар бяха също не бяха успешни.

ФБР смята, че Джабар е наел пикапа „Форд“, който е използвал за да се вреже в тълпата във Френския квартал на Ню Орлиънс в ранните часове на вчерашния ден. След това Джабар е открил огън по полицията и е ранил 35 души, като освен тях са загинали и най-малко 15 души.

After this morning’s horrific tragedy in New Orleans, The Salvation Army is honored to provide support to first responders. Our thoughts and prayers are with the survivors and loved ones of those affected. pic.twitter.com/dGgMc9psnf