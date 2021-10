Британският актьорсе сдоби със звезда на Алеята на славата в Холивуд, съобщи Ройтерс. Това стана броени дни преди новият филм от поредицата за Джеймс Бондда излезе на екран в САЩ.Продукцията е петата и последна, в която Крейг се превъплъщава в образа на британския таен агент 007.

#JamesBond star Daniel Craig's star was revealed tonight on the Hollywood Walk of Fame https://t.co/e6f0Q96Yiy pic.twitter.com/sB9vLM0FLF