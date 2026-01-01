Броят на жертвите при антиправителствените протести в Иран надхвърли 2000 души, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на данни на активистка организация.

Базираната в САЩ организация за защита за правата на човека "Хюман Райтс Активистс", която е предоставяла точни данни при предишни размирици в Иран през последните години, публикува най-новите данни, според които броят на загиналите при протестите вече надхвърля 2000 души. "Хюман Райтс Активистс" разчита на поддръжници в Иран, които проверяват информацията.

Правозащитната организация заяви, че 1847 от загиналите по време на продължаващите повече от две седмици общонационални протести, предизвикани от влошаващото се икономическо положение в Ислямската република, са протестиращи, а 135 от жертвите са свързани с правителството. При размириците са загинали девет деца, а девет цивилни, които според "Хюман Райтс Активистс" не са участвали в демонстрациите, също са били убити.

С прекъсването на интернет достъпа в Иран оценяването на броя на жертвите стана по-трудно. Асошиейтед прес не успя да оцени броя на убитите чрез независим източник. Правителството на Ислямската република не е предоставило данни за броя на жертвите.

Същевременно италианската агенция АНСА съобщава, че в протестите в Иран жертвите са най-малко 12 000. Агенцията се позовава на „Иран интернешънъл“, иранска опозиционна медия, базирана в британската столица Лондон. В материала на „Иран интернешънъл“ се казва, че много от жертвите са под 30 години. В него се казва, че става дума за "най-голямото клане в съвременната история на Иран, извършено в голяма част в нощта на 8 и 9 януари“.

Оценката на иранската опозиционна медия се основава на изключителен анализ на източници и медицински данни. Публикуването ѝ е било отложено до постигане на съвпадение на доказателствата и е резултат от многоетапен анализ на информация от множество източници, включително източник, близък до Върховния съвет за национална сигурност, отбелязва АНСА.