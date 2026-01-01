Администрацията на американския президент Доналд Тръмп призовава гражданите на САЩ незабавно да напуснат Иран, предаде The Hill.

В предупреждение за сигурността, разпространено от виртуалното посолство на Съединените щати за Иран, американските граждани са посъветвани „да напуснат Иран сега“ и „да имат план за напускане на Ислямската република, който да не разчита на помощ от правителството на САЩ“.

„Протестите в цял Иран ескалират и могат да прераснат в насилие, което да доведе до арести и наранявания. Засилените мерки за сигурност, затварянето на пътища, прекъсванията на обществения транспорт и блокирането на интернет продължават. Правителството на Ислямската република е ограничило достъпа до мобилните, стационарните и националните интернет мрежи“, се казва в съобщението.

Тръмп: Страните, които търгуват с Иран, ще бъдат обложени с 25% мито

В понеделник Тръмп предупреди, че ще наложи 25-процентна мита на държави, които търгуват с Иран, в отговор на репресиите на иранското правителство срещу нарастващите антиправителствени демонстрации.

„Всяка държава, която търгува с Ислямска република Иран, ще плаща мито от 25% върху вноса в Съединените американски щати. Тази заповед е окончателна и подлежи на изпълнение“, заяви държавният глава в социалната мрежа Truth Social.

Над 500 души са загинали във връзка с протестите, а 10 600 души са били задържани, съобщи Агенцията за новини на активистите за правата на човека.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви в понеделник, че страната е готова за война на фона на съобщенията, че Тръмп обмисля военни варианти за намеса и за защита на протестиращите в Ислямската република.