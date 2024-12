Блейк Лайвли обвини своя колега и режисьор на филма "Никога повече" ("It Ends With Us") Джъстин Балдони в сексуален тормоз в жалба за граждански права, твърдейки, че той и неговият екип са създали “план” да “унищожат репутацията й.” В жалбата, подадена в Калифорнийския отдел за граждански права в петък и получена от The New York Times, Лайвли заяви, че по време на снимките на "Никога повече" е проведена среща, за да се справят с враждебната работна среда, която почти е довела до провала на продукцията.

Лайвли е изразила загриженост относно “повтарящ се сексуален тормоз и друго обезпокоително поведение от страна на г-н Балдони.” Жалбата посочва, че нейният съпруг, актьорът и продуцент Райън Рейнолдс, е присъствал на срещата, в ролята на нейния избран представител.

Според жалбата, страните “обсъдили подробно неподходящото поведение, което г-жа Лайвли, нейните служители и друг актьорски състав и екип са преживели от страна на г-н Балдони” и продуцента на филма Джейми Хийт. Тогава се съгласили, че ситуацията трябва да се подобри. Също така се съгласили да има координатор на интимността по всяко време, когато Лайвли е на снимачната площадка в сцени с Балдони.

Жалбата включва и екранни снимки на текстови съобщения и кореспонденция, получени от правния екип на Лайвли по време на откритията, които, според тях, показват организирани опити от страна на PR представители на Балдони да навредят на репутацията й в медиите като част от кампания за “социална манипулация.”

"Никога повече" е базиран на едноименния хитов роман на Колийн Хувър от 2016 г. и разглежда темата за домашното насилие в една двойка, играна от Лайвли и Балдони.

Лайвли, също продуцент на филма, “се стреми да изясни нещата, да държи отговорни страните и сътрудниците на Wayfarer и да хвърли светлина върху тази нова форма на отмъщение, за да не се използва срещу други, които се стремят да се изправят и говорят срещу сексуалния тормоз,” според жалбата.

Брайън Фрийдман, адвокат на Балдони, Хийт и Wayfarer Studios, отрече обвиненията в изявление за CNN. “Тези твърдения са напълно неверни, възмутителни и умишлено непристойни с намерение публично да наранят и преразкажат разказ в медиите,” каза Фрийдман. “Срамно е, че г-жа Лайвли и нейните представители биха отправили толкова сериозни и категорично неверни обвинения срещу г-н Балдони, Wayfarer Studios и неговите представители, като още един отчаян опит да оправи своята негативна репутация, която,” добави той, “беше събрана от собствените й забележки и действия по време на кампанията за филма; интервюта и прес дейности, които бяха наблюдавани публично, в реално време и без редакция, което позволи на интернет да генерира свои собствени възгледи и мнения.”

Wayfarer проактивно наел кризисен PR мениджър, заяви Фрийдман, поради “множеството искания и заплахи”, отправени от Лайвли по време на продукцията на филма, твърдейки, че тя е заплашила “да не се появи на снимачната площадка” и “да не рекламира филма, което в крайна сметка е довело до неговото провал по време на премиерата, ако исканията й не бъдат изпълнени.”

Адвокатът на Балдони също обвини екипа на Лайвли, че е насаждал “негативни и напълно изфабрикувани и фалшиви истории в медиите” за Балдони преди излизането на филма.

"Никога повече" беше търговски успех и спечели над 350 милиона долара в боксофиса. Въпреки това, съобщенията за творчески различия и напрежение на снимачната площадка между Лайвли и Балдони не закъсняха. Двамата не популяризираха филма заедно, а онлайн дебат възникна относно това как те са разглеждали въпроса за домашното насилие – основен елемент в сюжета на филма – в своите индивидуални промоционални кампании, като Лайвли получи критики от някои, които смятаха, че посланията й относно филма са прекалено положителни.