Blake Lively and Justin Baldoni on the set of "It Ends With Us" in New Jersey. pic.twitter.com/yvnJyVjPoy — @22metgala (@22metgala) May 15, 2023

It Ends with Us back filming after Dual Strikes shut it down with Blake Lively seen on set. I hope these are fake fits to throw off Audiences and she puts on her real costumes behind closed sets cuzzzz Wooooo God Just No. Y'all just no. #ItEndswithUs #BlakeLively #ColleenHoover pic.twitter.com/Oo91DRnEsT — Charles Fernandez ᴮᴸᴹ #StanJosephineLangford (@movie_charles) January 6, 2024

The internet isn’t happy with how Blake Lively has been conducting herself in “It Ends With Us” PR, comparing her interviews to Justin Baldoni’s.



After seeing interviews side-by-side, what do you think? pic.twitter.com/CsCoQ3MI1b — Evie Magazine (@Evie_Magazine) August 13, 2024

През последната седмицасе оказа в центъра на остри критики в социалните медии след излизането на филмаТова, което би трябвало да е момент на гордост за звездата, след като милиони се стекоха да гледат филма през премиерния му уикенд , се превърна в наплив откъм всеки неин клип, публикуван онлайн.Но защо публиката изведнъж намрази любимката на Холивуд?Началото на критиките беше поставено със самияна Блейк Лайвли - запалените читатели на книгата бяха разочаровани от избора на режисьора. 36-годишната Лайвли не пасваше на образа на 23-годишната червенокоса Лили Блум според тях.След това дойде ред наЛили Блум е описвана като артистична, чудата и шарена в, но с младежки стил. Според феновете Лайвли, която е оказала голямо влияние върху костюмите във филма и носи предимно, не е пренесла това на екрана.Ерик Деймън, дизайнерът на костюмите на филма, описа актрисата катои според мнозинството потребители на социалните мрежи той е в малцинството с това мнение.„Какви са тези костюми, Господи“, написа потребител на име Холдън Смит в TikTokНо истинските критики се появиха, когато Лайвли започна да промотира „Никога повече“ като сладък летен романтичен филм, но сюжетът е центриран върху домашно насилие.Режисьорът и актьорът, въплатил се в главната мъжка роля, Джъстин Балдони, прекара всяко интервю в обсъждане на тежките теми, засегнати във филма, и как към тях е подходено с чувствителност и внимание.Лайвли вместо това описваше филма като“ и използваше светлината на прожекторите, за да рекламира новата си, факта, че е убедила колежката си Тейлър Суифт да предостави песен безплатно, и да се похвали, че съпругът ѝ„Голям, красив летен филм е неадекватно, това е буквално филм за домашното насилие, какво й е?“, коментира един гневен фен.„Тази жена позволява ли на някого другиго да говори по време на тези прес-турнета, боже мой“, отбеляза друг.„Разбираме те, маце, ти сиа съпругът ти е. Поздравления. Какво ще кажеш сега да отделим малко време, за да поговорим за домашното насилие, Блейк?“ - написа трети.За съжаление на Лайвли, враждата ѝ с Балдони се превърна в тема номер едно през последната седмица, а поведението ѝ по време на промоционалното турне накара по-голямата част от феновете да застанат на негова страна.Слуховете сочат, че Балдони - който притежава правата върху книгата - и Лайвли са сеи как Лайвли и Рейнолдс в крайна сметка са предоставили на студиото своя собствена версия на филма.„Мисля, че Блейк Лайвли еТова е, което мисля“, казва Балдони.„Аз не съм от актьорите, които“, каза Лайвли, което не се хареса на някои потребители в социалните мрежи:„Това е много показателно“, заяви Никол Васкес в TikTok.„Но това е майсторската част - да намериш мотивацията, да се въплътиш в образа и да събереш парчетата от пъзела от сценария и да го претвориш в реалността“, пише Кас.Блейк и Джъстин не позираха за общи снимки на премиерата в Ню Йорк тази седмица, въпреки че играят двамата главни герои и любовници във филма.