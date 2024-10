This case obsessed me when I was in NZ



Fugitive father filmed with children in New Zealand wilderness three years after disappearing | New Zealand | The Guardian https://t.co/pjz8hfrNx0 — Catherine Taylor (@KatyaTaylor) October 9, 2024

Heartbreaking. They obviously want to be rescued. Marokopa fugitive Tom Phillips and three children filmed walking through bush. https://t.co/o56aysBDam — Serena - Parasite PM (@SerenaTNZ) October 7, 2024

Missing fugitive father and three children spotted in wilderness in first 'credible' sighting three years after vanishing https://t.co/F8VG0rSWBz — LBC (@LBC) October 9, 2024

Баща беглец и трите му деца са забелязани заедно за първи път отпо западното крайбрежие на Северния остров на Нова Зеландия.Малко преди Коледа 2021 г. Том Филипс избяга в дивата природа в Уайкато заедно с децата си Ембър, сега на 8 години, Маверик, на 9 години, и Джейда,на 11 години, след конфликт с майка им.Филипс не е виждан от ноември миналата година, когато според властите е откраднал четириколка от селски имот и е влязъл с взлом в магазин в Пиопио. Записи от камери за видеонаблюдение показват две фигури на улицата, за които се смята, че са той и едно от децата.Но пробив в издирването на семейството настъпи, когато миналия четвъртък групата беше видяна заедно в земеделските земи на Марокопа, в новозеландския регион Уайкато,Инспектор Андрю Сондърс определи видяното като „“, като полицията смята, че става дума за Филипс и трите му деца, над които той няма законно попечителство.В четвъртък вечерта в целия район започват патрули, а на следващата сутрин е започнато издирване, но групата не е видяна отново.„Въпреки че не можем да навлизаме в подробности, искаме да уверим обществеността, че разполагаме с необходимите ресурси, за да реагираме на всяка постъпила информация или съобщения за забелязани лица“, заяви Сондърс.„Фокусът ни е насочен към безопасното завръщане наи правим всичко възможно това да се случи.“През септември 2021 г. Филипс и децата са обявени за изчезнали, а камионът му е намерен изоставен, което води доМайката на децата, която ги е видяла за последен път през 2021 г., заяви пред New Zealand Herald, че изпитва „“ да разбере, че те са живи.„Толкова съм облекчена, че виждам и трите си бебета. Те са живи.“Майката на Филипс, Джулия, също заяви, че е щастлива да види внуците си и„С облекчение видяхме децата живи и здрави“, казва тя.Джон Макоуини каза, че 16-годишният му внук е бил един от ловците на прасета, които са забелязали групата.Макоуини разказа, че тийнейджърите са били „само на около 50 метра“ от групата, когато са ги видели за първи път, след което са се приближили и са разговаряли с тях за кратко.„Той ги е попитал: „Какво правите тук? Кои сте вие? Знае ли някой друг, че сте тук? Детето отговорило: „Само вие“, а после просто продължили да вървят“, каза Макоуини.Тийнейджърите описват Филипс като човек с дълга брада и пистолет.През септември 2023 г. е издадена заповед за арест на Филипс заради грабеж с утежняващи обстоятелства. Полицията твърди, че през май двама въоръжени души са влезли в банка в Те Куити и са поискали пари в брой, след което са избягали с черен мотоциклет във фермерски стил.През юни тази година новозеландската полиция обяви награда от, която да доведе до откриването и безопасното връщане на трите деца.По-рано полицията заяви, че вярва, че Филипс и децата са били подпомагани, и призова „всеки, който прави това, да спре, да постъпи правилно и да каже на полицията това, което знае“.