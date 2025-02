Самолет на Delta кацна аварийно на международното летище Пиърсън в Торонто в понеделник. Най-малко осем души са били ранени при кацането, според CTV News. Съобщава се, че самолетът, CR900, е летял от Минесота до Торонто, предаде Daily Mail.

Massive plane crash at Toronto's Pearson Airport A Delta Airlines plane arriving from Minneapolis airport has completely flipped on its back on the runway Praying for everyone on board 🙏🏻 pic.twitter.com/zkBuuqjUKZ

Инцидентът е станал при кацане със самолет на Delta Airlines, пристигащ от Минеаполис. Всички пътници и екипажът са открити. Шокиращи кадри от сцената показват самолета обърнат с главата надолу на пистата на летището.

The snow is still falling at the airport.



Since it started yesterday, we've already had 12.2 cm of snow accumulate as of 8 a.m. The latest forecast shows we could see an additional 15 cm today.



In total, we've had 53.6 cm of snow this past week. To put that into perspective,… pic.twitter.com/BjU02zmbVI