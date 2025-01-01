Министерският съвет одобри Второ изменение на Споразумението за финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) между Европейската комисия и Република България.

Първоначалният документ беше подписан на 4 юли 2022 г., а сега промените ще позволят страната ни да получи допълнителен финансов ресурс.

С решението правителството упълномощи министъра на финансите да води преговорите по изменението, а постоянният представител на България към ЕС ще подпише документа от името на страната, при условие за последваща ратификация.

Одобрение от Съвета на ЕС

На 22 юли влезе в сила Решението за изпълнение на Съвета, с което се одобрява оценката на изменения План за възстановяване и устойчивост (ПВУ). На база на това одобрение, Споразумението за финансиране следва да бъде актуализирано в съответствие с член 1, параграф 3 от документа.

Размер на допълнителното финансиране

С промените България ще получи 485 327 545 евро допълнителен ресурс, който се състои от: