Като подготовка за новата учебна година, докато върви августовската почивка, много е добре и е полезно родителите на първокласници да им говорят за училището - като нова форма за добра комуникация и за добра среда, в която им предстои да постъпят много скоро. Трябва родителите да говорят на своите първокласници за училището - като ново средище, което е различно от детската градина и яслата, като място за ново сприятеляване, за нови взаимоотношения, за ново отношение към учителя. Това обясни за БТА Диян Стаматов - директор на 119-о Средно училище "Акад. Михаил Арнаудов" в София, който е и председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ).

В последния месец от лятната ваканция той беше попитан какво трябва да знаят и да направят родителите на бъдещите първокласници преди първия учебен ден.

Родителите могат да дават на децата си примери за подреждане на вещи, за съвместно купуване на ученическата раница и на първите задължителни пособия, които са необходими за училището - тетрадки, моливи и други. Трябва да се говори и за тяхното опазване, защото това е първата стъпка, при която родителят и детето могат по един различен начин от детския формат да придобият нови навици за новото ученическо имущество, което ще имат, поясни Стаматов.

Той каза, че изборът на ученическата раница е много важен. "Тя трябва да бъде лека, освен да бъде красива, ако е възможно да бъде на колелца. Раницата трябва да бъде със специфични визуални окраски, които да я отличават от тези на останалите съученици, за да има и уникален формат", отбеляза Диян Стаматов.

Добре е, ако училището има униформа, за която родителите вече са информирани и сега тя трябва да бъде поръчана, за да може да бъде готова преди началото на учебната година.

"Важен е и въпросът за парите - колко да носят и въобще трябва ли да носят децата от първи клас в училище пари. Според мен децата в първи клас не е нужно да носят пари, защото те нямат елементарни навици да си служат с тях - за какво биха им били необходими. И обикновено първокласниците си купуват неща, които не са им потребни. След приключване на първия учебен срок, тогава биха могли да помислят родителите, за да им дават някакви пари. Родителите купуват купони за храна на първокласниците, има също безплатна закуска и безплатно мляко, има и плодове, които се дават на децата през деня в училище. Затова не е необходимо децата да носят пари в първи клас", каза Стаматов.

На въпрос необходимо ли е първокласниците да носят мобилни телефони в училище, председателят на СРСНПБ каза, че "за учениците от начален етап винаги е стояла максимата да не използват мобилни телефони и да не ги носят в училище". На първата родителска среща във всеки един от класовете трябва да се стигне до сериозен консенсус това наистина да се прилага и да не се носи мобилен телефон изобщо в училище. Колкото по-дълго това вътрешно правило бъде спазено, толкова по-добре ще е за спокойствието в класа, отбеляза Диян Стаматов.

Той каза, че в 119-о Средно училище "Акад. Михаил Арнаудов" по традиция през последните години има пет паралелки в първи клас.

Председателят на СРСНПБ отправи и съвети към родителите на бъдещите първокласници, които са свързани с учебната година:

Първият учебен ден

Откриването на учебната година за детето ще бъде един от най-вълнуващите дни - поне за следващите четири години. Затова не закъснявайте - покажете, че точността е ценност. Изберете специални дрехи за своя първокласник, защото облеклото е отношение, а доброто отношение се възпитава.

Разкажете му за училището, заведете го да го види, запознайте го с учителите - създайте позитивна нагласа. Направете си снимка пред входа на училището - така ще запазите спомена и може да създадете чудесна традиция: по една снимка на всяка година, съветва родителите Диян Стаматов.

Учебниците

Учебниците за първи клас не се връщат в края на годината, но е важно детето да се научи на отговорност и грижа. Поставете им предпазни подвързии - най-добре да са самозалепващи или картонени. Пригответе и надпишете учебниците и тетрадките заедно с детето - така ще избегнете обърквания или изгубени материали.

Тетрадките

В първи клас децата пишат в тетрадки с големи квадратчета и с тесни и широки редове. Учителят ще ви каже колко точно ще са необходими, но е добре винаги да имате резервни, за да избегнете напрежението в последния момент.

Писането

През цялата година се пише с молив. Химикалки не са нужни, освен, ако учителят изрично не поиска. Научете детето само да подостря моливите си.

Родителската среща

Преди началото на учебната година училището организира родителска среща. Отделете време и присъствайте - това е първата среща на бъдещия класен колектив. Сега вие вече не сте "малкият човек на чина", а порасналият родител в подкрепа на своето дете, с тези думи се обръща към родителите на първокласниците Диян Стаматов.

Учебните пособия

Не очаквайте детето да опази всички моливи и флумастери - затова не купувайте най-скъпите, но осигурете ежедневните нужди, както лепило и ножичка.

Раницата

Детето вероятно ще иска раница с любим герой, но освен да е красива, тя трябва да е лека, удобна и с няколко прегради. Научете го само да подрежда вещите си - това възпитава отговорност и организираност. В класните стаи има шкафчета - първото му лично пространство в магията, наречена "училище".

Телефоните

Оставете телефоните и притесненията вкъщи. Класната стая е най-безопасното място за вашето дете - там учителят е и родител. Нека расте сред книги, приятели, игри и любими учители.

Най-важното

Първи клас е времето, когато детето формира своето отношение към знанието. Бъдете подкрепящи - към детето, към учителя и към училището. Заедно те са пътят към успеха. Бъдете до своето дете - всеки ден, всяка вечер. Не забравяйте: учителят е новият герой на детето ви. Не просто приятел, а пример за подражание. Вслушвайте се в него. И с вас е било така - просто сте пораснали.

Каквато и да е промяната в живота, училището винаги започва по един мил начин. И тази година, на 15 септември, България ще тръгне на училище - с обич, с отношение и с вяра в доброто, и в знанието, с тези думи се обръща към родителите Диян Стаматов.