Лондон, Виена, Франкфурт, Истанбул и Милано са петте най-чести дестинации за пътниците от летище „Васил Левски“-София през юли, показват данните на столичното летище.

През този месец в небето над София е имало 5 996 полета, отвеждащи пътници към 89 дестинации в 33 държави, обслужвани от 29 авиокомпании.

В края на юли министърът на туризма Мирослав Боршош проведе среща с изпълнителния директор на Американската търговска камара в България (AmCham) Иван Михайлов, на която бе обсъдена възможността за възстановяване на директната въздушна линия между София и Ню Йорк.