Знаете ли, че в Дом-музей "Пеньо Пенев" в Димитровград може да видите най-голямото любовно писмо в България. Една вълнуваща история за обич и смелост.

Туристически информационен център-Димитровград

Писмото е с размери 1 метър на 70 сантиметра и е написано от поета Пеньо Пенев в нощта на 2 срещу 3 юли 1952 г.

От 1951 г. до 1954 г. поетът е в казармата и служи в Ямбол, Елхово и Велико Търново. Докато е в Ямбол, войникът се запознава със Сотирка Робева - Ира.

В нощта на 2 срещу 3 юли, той пише до нея дълго любовно писмо. Написано е с тънък почерк - от едната страна с червено мастило, а от другата със зелено и с няколко послесловия.

Причина да напише това голямо писмо е криза в техните отношения. В крайна сметка пътищата на двамата се разделят, защото Сотирка Робева заминава да учи в Бургас за учителка.

Дом-музей "Пеньо Пенев" получава дописката от Любен Георгиев, приятел и биограф на поета. Това е най-голямото любовно писмо в българската епистоларна литература.

В дом-музей "Пеньо Пенев" се съхранява както оригинала на писмото, така и оргинални изпълнения на „поета с ватенката“ на негови собствени произведения.

На разположение на посетителите са и филми, посветени на живота и творчеството на Пеньо Пенев - противоречив човек с драматична съдба и гениален творец с надвремево творчество, завинаги свързан с историята на Димитровград.