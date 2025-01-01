За промяна на методиката за определяне на линията на бедност се обявяват от Конфедерацията на труда (КТ) „Подкрепа“ и Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) в свои становища. От двата синдиката казаха за БТА, че позициите са във връзка със заседание на Комисията по доходи и жизнено равнище към Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което представителите на правителството, синдикатите и бизнеса ще обсъдят проекта на постановление на Министерския съвет (ПМС), който предвижда линията на бедност за 2026 г. да бъде 764 лв. За настоящата година нейният размер е 638 лв.

КТ „Подкрепа“ по принцип подкрепя новия размер на линията на бедността за 2026 г., предвид че определеният размер е според действащата към настоящия момент методология, се посочва в становището, публикувано на сайта на синдикалната организация. Оттам обаче обръщат внимание, че „новият размер продължава да бъде значително под издръжката на живот в страната“.

„КТ “Подкрепа” настоява за актуализиране на размера и промяна на методиката за определяне на линията на бедност, така че тя да бъде обвързана с реалната издръжка на живот. Само така ще се гарантира адекватна социална защита и достоен стандарт на живот за уязвимите и най-нискодоходните групи от населението, заявяват от КТ „Подкрепа“. От синдиката подчертават, че определянето на линията на бедност е от ключово значение за ефективната борба с бедността и социалното изключване.

Линията на бедност заема важно място в областта на политиката за намаляване на бедността сред различните социални слоеве на населението, в т.ч. и на „работещите бедни“, посочват и от КНСБ в публикуваното на сайта им становище. Oт синдиката припомнят, че през 2021 г. е направена промяна в установената две години по-рано методика за определяне на линията на бедност, което е довело до твърде голямо разминаване между годината на изследване на доходите и годината, към която се прилага линията на бедност. „Референтната година на дохода е 2023, годината на провеждане на изследването е 2024, а годината на прилагане на линията на бедност е 2026“, посочват оттам.

Изчисленията показват, че обективната линия на бедност за 2026 г. трябва да бъде 782 лв. (400 евро), увеличение с 18 лв. над предложения размер от 764 лв., се казва в позицията на синдиката. Оттам обявяват още, че „КНСБ ще подкрепи размера на линията на бедност, при условие че се индексира с цените за малката по състав кошница за м. декември на предходната година“.

„Предложената стойност от 764 лв. съответства на линията на бедност от изследването „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)”, като националната линия на бедност нараства с 19,7% (126 лв.) спрямо размера ѝ от предходната година и разширява обхвата на социалните помощи“, се посочва в доклада на социалния министър Борислав Гуцанов към ПМС, публикуван през юли. Общественото обсъждане изтече в началото на август.