Полицията в Бразилия арестува още трима заподозрени седмица след като млада жена загина при инцидент със скок с бънджи предаде ДПА.
Ръководещият разследването полицейски началник Андреа Леви заяви, че са се появили индикации за укриване на доказателства, след изчезването на записващо устройство, което жертвата е носела по време на скока.
Тримата задържани в събота — 29‑годишна жена и двама мъже на 25 и 27 години — са част от екипа, отговарящ за организирането и провеждането на скока, съобщи полицията. Издадени са временни заповеди за арест за първоначален срок от пет дни. Съдът е разрешил и обиски, както и изземване на мобилни телефони, електронни устройства и други доказателства.
Legal News Update ⚖️— Tom Moore (@junogsp7) June 21, 2026
NY Post :
Brazilian Bungee Jumper Death ‼️
Three more instructors have been arrested in the horrific plunge of the 21-year-old female who was tossed over a bridge without a cord.
This brings the total arrests to 6 in this incident of gross criminal… https://t.co/HUdqanzStm pic.twitter.com/BDAOGdW7kA
Разследващите заявиха, че има индикации за възможно изтриване на цифрово съдържание след инцидента. Разследването се води по подозрение, че отговорните лица може съзнателно да са приели риска от смъртта на жената. Властите проверяват и възможно възпрепятстване на правосъдието.
Младата жена падна около 40 метра на 13 юни от неизползвания мост "Понте до Ескелето" между градовете Лимейра и Кордейрополис в щата Сао Пауло. Видео кадри показват как членове на екипа на организатора я избутват от платформата за скок, въпреки че обезопасителното въже е било оставено незакрепено върху платформата.
Тримата инструктори, задържани в деня на инцидента, остават в ареста. Екипът все още не е успял да обясни как се е стигнало до фаталната грешка.
Изчезването на камерата, която 21‑годишната жена е носела по време на скока, обърква разследващите от дни. Полицията продължава да търси устройството, което се смята за важно доказателство за възстановяване на случилото се.
Очевидец е казал пред новинарския портал G1, че след удара е видял член на екипа на организаторите да сваля устройството от тялото на жертвата.