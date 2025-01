По време на снощния протест срещу режима на сръбския президент Александър Вучич пред сградата на държавната телевизия РТС е имало между 53 и 55 000 души. Това съобщи тази сутрин независимият Институт за публични събрания.

Massive demonstrations in Serbia against Vucic's regime.



Vucic must resign.



Serbia has become a totalitarian dictatorship.pic.twitter.com/5Qv5pXi5DF