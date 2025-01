Десетки хиляди сърби излязоха отново по улиците на Белград на протест срещу правителството и президента Александър Вучич, предаде NOVA. Демонстрациите, които продължават от края на ноември миналата година, са организирани и ръководени от студенти от Белградския държавен университет. Те настояват за наказания за отговорните за срутването на бетонната козирка на гарата в Нови Сад, при което загинаха 15 души.

Едновременно с протеста в Белград демонстрация се проведе и в Ниш, където студенти и граждани блокираха две кръстовища и се придвижиха пеша по централните улици на града.

„Свидетели сме на това, което се случи не само в Нови Сад, но и през последните 12 години - тези хора диктуват как да живеем и разпродадоха всичко, което имаме. Стигна се дотам, че сега имаме човешки жертви, така че подкрепям всеки вид протест, цялата тази инициатива на прекрасните млади хора, които са наистина фантастични”, коментира Васил Хаджиманов, жител на сръбската столица.

На 2 януари, след трагедията в Черна гора, при която въоръжен мъж уби 13 души, Вучич заяви, че "непочтените хора винаги ще гледат трагедиите и ще се стремят да намерят пространство за себе си".

