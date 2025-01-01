Голямата българска звезда Васил Найденов наруши своето мълчание след изненадващите обвинения на композитора Стефан Димитров, че е присвоил авторство на песента "Там, на завоя". И още - Димитров не иска да чува гласа му и затова забранява да изпълнява негови песни. Според композитора той "му написал 20 песни, без да е взел и стотинка за тях".

"Към Стефан Димитров пазя дълбоко приятелство и уважение към творчеството му. Никога не бих нарушил Закона за авторско право и сродните му права" - Васил Найденов предостави на "24 часа" официална позиция, придружена с документи. От адвокатската кантора "Георгиев, Колев & Кацарски" коментират казуса с правни аргументи.

От "24 часа" отбелязват, че предлагат без съкращения текста не само заради силния обществен интерес, а защото това е Васил Найденов - име, което прави няколко поколения българи щастливи със своите изпълнения.

Към композитора Стефан Димитров пазя дълбоко приятелство и уважение към творчеството му, написа в първа официална позиция голямата българска звезда Категорично заявявам, че не съм нарушил Закона за авторското право и сродните му права и никога не бих си позволил, както Стефан Димитров твърди пред различни медии: "20 песни съм му написал и не съм взел една стотинка от него".

През дългогодишната ми кариера съм бил пианист, певец, бекграунд вокалист, текстописец, аранжор, композитор. Имам авторски песни и безкрайно уважавам труда на всички, с които съм работил - композитори, автори на текстове, поети, както и аранжорите, които понякога коренно преобразяват едно произведение.

Безкрайно уважавам всички творци и не бих си позволил да омаловажа труда им и да бъда некоректен финансово и творчески към когото и да било от тях. Това важи в пълна сила и относно музиката на г-н Стефан Димитров, с когото имаме десетилетна история на творческо сътрудничество и с когото ме свързва дълбоко приятелстно, което е спомогнало за създаването на тези песни и за техния дълъг музикален живот.

Много добре знам колко е трудно да се произведе една българска песен, да стане популярна в медиите и понякога да остане във времето и да се пее от три поколения в България и чужбина, което не се среща толкова често дори в световния музикален бизнес, в който се влагат милиони.

Бил съм от всички страни на барикадата, изпитал съм труда на всеки един от тях, поставям се на тяхно място, продължавам да работя доста активно на моята възраст по сцените на България и в чужбина. Благодаря на публиката за препълнените зали, за което съм им длъжен. Това е моят живот!

Подчертавам, че нито една институция не е наложила забрана върху моите изпълнения Аз не съм организатор на концертите, в които участвам. Те се осъществяват от промоутъри или частни организатори, които от своя страна имат законовото задължение да уреждат всички необходими авторски права чрез съответните лицензиращи организации. Проверих и се уверих, че МУЗИКАУТОР събира и изплаща възнаграждения от лицензирани концертни прояви на авторите - български и чуждестранни, в рамките на месец от заплащането им от организаторите. Както твърди и законът - моята роля е единствено на изпълнител и не следва да ми бъде вменявана отговорност за спазването на авторските права в събитията, в които пея.

В песента "Там, на завоя" аз и г-н Стефан Димитров сме съавтори съгласно регистрацията на песента в "Музикаутор" още от 11 февруари 2025 г. и устното потвърждение на г-н Димитров от същия месец пред братя Аргирови, които също участват в тази песен като изпълнители и продуценти. Същото съм заявявал многократно в редица мои участия в БНТ, БТВ, НОВА, Дарик радио и много други радиостанции, заедно с братя Аргирови. Именно затова смятам, че този въпрос не бива да е предмет на медийни обвинения. Благодаря на публиката, която повече от 40 години е мой верен спътник. Ще продължа кариерата си с отговорност и чест, така както винаги съм го правил.

Позиция на юридическия екип

Дължимите възнаграждения към г-н Стефан Димитров са изплащани през "Музикаутор".

Стефан Димитров и Васил Найденов са имена на творци, които ще останат в историята на българската музика с текстове и песни, обичани от поколения българи. И г-н Найденов, и г-н Димитров са членове на "Музикаутор" – най-голямата организация у нас за управление на авторски права, в която членуват над 3700 български композитори, автори и музикални издатели. В този случай "Музикаутор" управлява както правата върху произведенията, така и се грижи за това всеки автор да получи дължимото му възнаграждение, когато негови произведения се изпълняват публично по време на концерт. Тези възнаграждения се дължат от организатора на събитието, а не от изпълнителя, като се събират и разпределят чрез организацията за управление на правата. Категорично заявяваме, че всички организатори на събития, на които участва Васил Найденов, заплащат възнаграждение на "Музикаутор", която на свой ред ги разпределя между авторите.

Найденов няма нито правото, нито отговорността да събира и урежда отчисления, като дължимото възнаграждение към Стефан Димитров е заплащано през "Музикаутор".

Произведението "Там, на завоя", което породи напрежение, е регистрирано в "Музикаутор" на 11.02.2025 г. с автори на музиката Стефан Димитров и Васил Найденов. С оглед на уважението, което Васил Найденов има към Стефан Димитров, той инициира г-н Димитров да бъде записан на първо място като съавтор и съответно да получава отчисления от възнаграждения за авторските права на произведението. Направената регистрация ясно показва, че Васил Найденов не е приписвал авторството на себе си, а напротив, дори сам е заявил Стефан Димитров като съавтор. Авторските права и в този случай се управляват посредством "Музикаутор", като двамата съавтори няма как да уреждат отношенията си отделно.

Музикален развод: Стефан Димитров не иска да чува гласа на Васил Найденов в песните си

Произведения, които са написани и изпълнени преди 1989 г., са били поръчвани и заплащани от организациите, които са отговаряли за музикалните среди по онова време – това са държавно обединение "Музика", "Балкантон" и др. За описаните произведения г-н Димитров е получавал хонорари и отделно отчисления според тиража на издадените от "Балкантон" брой плочи. По това време изпълнителите, бидейки назначени на щат към съответната организация, получават заплащане само за изпяването на конкретното произведение еднократно. По отношение на произведенията, които са музика от филми, поръчителят на конкретния филм е заплащал хонорари на автора на музиката. В тези случаи Васил Найденов дори не е получил хонорар. Адвокатска кантора "Георгиев, Колев & Кацарски" Правилата, по които се плаща на автори, когато на концерти звучат техни песни

Васил Найденов и юридическият му екип придружават официалната позиция с кореспонденция с МУЗИКАУТОР. От отговора на българската организация за колективно управление на авторски права в музиката, с дата 12 август, се разбира, че Найденов е отправил запитване по повод произведения на Димитров, които той изпълнява. От МУЗИКАУТОР, които представляват 3700 български автори, потвърждават, че Стефан Димитров е техен член, и описват условията, при които се получават възнаграждения за произведения, изпълнени на концерти.

От МУЗИКАУТОР не могат да разкрият сумите, изплатени на композитора, защото информацията е конфиденциална и може да се обяви само с негово разрешение. Два дни по-късно - на 14 август, от МУЗИКАУТОР, отговарят и по казуса с "Там, на завоя". Според писмото регистрация на песента е направена на 11 февруари 2025 г. и съгласно нея музиката е на Стефан Димитров и Васил Найденов, текстът на Богослав-Тервел Тодоров и Васил Найденов, а аранжиментът - на Стоян Бозов. Към документите е приложен и лиценз за еднократен договор, издаден на организатор на събитие в Созопол, на което е била изпълнена песента "Там, на завоя".

През 1979 г. стартира самостоятелната си кариера и веднага печели конкурса "Златен Орфей". В същата година първият му хит "Адаптация" носи "Мелодия на годината", следват още три отличия от този любим за българите конкурс - 1982 г., 1983 г., 1985 г.. И до днес програмата на поп-рок певеца, композитора и текстописеца, роден на 3 септември 1950 г., е препълнена с ангажименти из цялата страна. А "Телефонна любов", "Сбогом, моя любов", "Бързаш, няма време", са само част от хитовете, с които са израснали няколко поколения българи.

Стефан Димитров сложи край на 50-годишното си сътрудничество с Васил Найденов

Припомняме, че композиторът Стефан Димитров обяви, че прекратява дългогодишното си творческо сътрудничество с певеца Васил Найденов. Причината е спор за авторство на песента „Там на завоя“, който ескалирал до крайни мерки.

В откровено интервю за 24 часа Димитров разкри, че песента е създадена преди 23 години за мюзикъла на Хачо Бояджиев „Картини от една нашенска изложба или... Големаноff“, където първоначално е изпълнена от други артисти. „Васил си позволи да си припише авторството на песента“, заяви композиторът.

Димитров подчертава, че през над 50-годишното им сътрудничество никога не е настоявал за финансови компенсации от Найденов, като е написал 20 песни за него без да получи и стотинка. Според него „музиката е колективен труд“, но основната музикална идея на „Там на завоя“ е негова.

В резултат на спора, Димитров е забранил на Найденов да изпълнява неговите песни. „Той е прекрасен изпълнител, но не искам да чувам гласа му в моите песни“, категоричен е композиторът. Димитров добавя, че е изпратил нотариална покана за среща с Найденов, но до момента не е получил отговор.

„Други колеги получават отчисления за всяко участие на техни песни. Аз досега никога не съм настоявал за това, но сега е въпрос на морал и справедливост“, допълва Стефан Димитров.

Според композитора цялата музикална гилдия е учудена от случилото се, а самият той подчертава, че няма друг вариант за разрешаване на конфликта освен да прекрати отношенията си с певеца.