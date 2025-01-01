Жители на Сухиндол протестираха срещу инвестиционно намерение за изграждане на кариера за добив на базалт в общината. Днес в Регионалната екоинспекция (РИОСВ) е насрочено заседание на експертния съвет, на което експерти и заинтересовани страни трябва да представят своите становища относно Доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) спрямо инвестицията.

В началото на заседанието жители на общината и на неправителствената организация „Ти решаваш- Сухиндол“, заявиха категорично, че подобна инвестиция би нарушила екологичното равновесие в района, затова са против нейната реализация, въпреки подкрепата на общинската администрация.

Според Велин Вичев кариера, която ще се простира върху 750 декара земя, ще унищожи плодородна площ. Предвидените взривове, всеки месец по шест, ще се отразят върху конструкцията на сградите, въздуха и водата в региона, посочи той.

Надяваме се експертите да дадат своята компетентна оценка и да видят, че това намерение е неосъществимо, каза Иван Карагьозов. Ние сме добронамерени, но твърдо стоим зад позицията то да не бъде реализирано, защото ползите от него ще бъдат само за инвеститора, но ще нанесат пагубно въздействие върху природата и здравето на хората, каза той.

Кариерата ще бъде създадена върху Сухиндолския връх, едно от най-високите възвишения в Дунавската равнина, в подножието на което нашите предци са създали селището Сухиндол. Не е избрано случайно, защото възвишението пази града от преобладаващите северозападни ветрове. Сега оттам, на височина 470 метра, вятърът ще развява прах и фини прахови частици върху града, съседните села и плодородните полета. Хората посочиха, че в района всички водохващания и каптажи започват като водосборен район от Сухиндолския връх. При старт на дейностите водоподаването ще бъде компрометирано, защото ще се напука основната скала. Крайните къщи на селото се намират на около 1000 метра от мястото, допълни Карагьозов.

Към протестиращите се присъедини и народният представител от „Възраждане“ Ангел Янчев. Той посочи, че преди повече от две седмици от сдружението „Ти решаваш-Сухиндол“ е получило подписка от 140 жители от Сухиндол и село Коевци, които са против експлоатацията на базалтовата кариера. Подписката е била придружена с множество документи и становища, които са против намерението. Когато се взимат фундаментални решения, водещ трябва да бъде общественият интерес, затова съм подал заявление да присъствам на Експертния екологичен съвет, да чуя всички доводи и да се уверя, че процедурата е спазена, каза Янчев.