След присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 г. Българската народна банка (БНБ) ще може да емитира колекционерски евромонети, които до тази година включително емитира като възпоменателни монети. Това ще става при спазване на европейски регламент от 2012 г. относно емитирането на евромонети, информират от централната банка на страницата си в интернет.

От БНБ обясняват, че съгласно приложимата правна уредба колекционерските евромонети имат статута на законно платежно средство само в емитиращата държава членка. Номиналната им стойност ще бъде в евро, като тя ще бъде различна спрямо номиналната стойност на евромонетите в обращение.

В контекста на предстоящото присъединяване на България към еврозоната, Монетната програма на БНБ от 2026 г. ще включва монети с нови технически параметри, като номинална стойност и промяна на паричната единица от лева на евро в тематичните серии, отбелязват от БНБ. От централната банка посочват още, че това представлява нов етап в развитието на монетната им програма, който, от една страна, ще включва нови серии монети и отделни монети, а от друга - ще осигури приемственост с утвърдените български теми, символи и технически характеристики, и същевременно отразява приемането на еврото като законно платежно средство в България.

Във връзка с реализиране на своята Монетна програма, от БНБ обявяват анонимни конкурси за изработване на художествени проекти на четири монети - сребърна възпоменателна монета "125 години електрически трамвай в България", сребърна възпоменателна монета "150 години от Априлското въстание" от серията "Българско възраждане", сребърна възпоменателна монета "Преображенски манастир" от серията "Български църкви и манастири", и златна възпоменателна монета "Св. Иван Рилски" от серията "Българска иконография". Сроковете за представяне на проектите изтичат в периода от 7 до 10 октомври тази година. От БНБ информират още, че условията и задължителните изисквания за проектите на възпоменателните монети са публикувани на интернет страницата на централната банка, а при желание могат да бъдат получени и на хартиен носител в сградата на БНБ в София.